Ragazzino ubriaco ruba vestiti poi scappa: inseguito e fermato in piazza Duomo

Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato dalla polizia locale di Monza per furto nella giornata di lunedì 2 marzo. Il ragazzino è stato inseguito e fermato in piazza Duomo dopo essersi reso responsabile di un furto nel negozio di abbigliamento Zara di via Italia.

Il giovane - che è stato sorpreso visibilmente ubriaco - aveva rubato capi per un valore di 327 euro e poi era scappato via. Inseguito dalla sicurezza del punto vendita, aveva gettato la merce a terra.

Poco dopo sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno accompagntao il ragazzo in comando per le operazioni di fotosegnalamento. Dagli accertamenti è emerso che si trattava di un 17enne originario della Mauritania giunto in Italia un paio di giorni fa, dalla frontiera francese. Per il ragazzo è scattata una denuncia e l'affidamento ai servizi sociali.