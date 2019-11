Si trova davanti un ladro in cucina: topo d'appartamento si butta dal balcone

Era ai fornelli nella cucina di casa sua quando si è ricordata che aveva alcune faccende da sbrigare nell'altra stanza ed è uscita chiudendosi la porta alle spalle. Poco dopo, quando dal salotto è tornata a controllare la pentola sul fuoco, ha trovato uno sconosciuto in casa sua. L'uomo, un topo d'appartamento, era riuscito a entrare dalla porta-finestra della stanza dell'abitazione situata al primo piano, in un condominio in zona Musicisti a Monza.

E' successo la scorsa settimana quando la donna si è trovata inaspettatamente faccia a faccia con un ladro. La signora ha urlato spaventata e il "visitatore" ha capito di non avere altre alternative se non la fuga. Per scappare via il più velocemente possibile si è addirittura buttato giù dal balcone. Letteralmente.

L'altezza ridotta e la sua agilità gli hanno evitato una brutta caduta che avrebbe potuto provocargli gravi lesioni consentendogli di sparire nel nulla, così come era arrivato. La donna ha allertato subito la Questura di Monza e sul posto è arrivata una volante della polizia di Stato per i rilievi necessari ad avviare le indagini.