Fa razzia di reggiseno al supermercato, ladro scoperto e arrestato

Ladro di reggiseno. Questo il bottino (del valore di 150 euro) che è costato le manette a un uomo di 34 anni a Cesano Maderno.

I carabinieri di Desio, intervenuti per un furto al Gigante di Cesano Maderno, hanno scoperto che l’autore era un cittadino tunisino di 34 anni. L’uomo si è introdotto nel centro commerciale come un normale cliente. Ha girato per le corsie e ha puntato la merce di suo interesse. Poi ha rotto le placche antitaccheggio, ha nascosto i reggiseno in uno zaino e ha cercato di superare la barriera delle casse.

Un addetto alla vigilanza, però, si è accorto in tempo di quanto stava per fare e ha allertato i carabinieri. Quando i militari hanno aperto lo zaino dell’uomo, sono spuntati una decina di indumenti intimi ed è stato arrestato.