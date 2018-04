Furti nelle scuole a Varedo, i carabinieri fermano il ladro

Quindici giorni di furti a raffica nelle scuole di Varedo. Ora, ha un nome e un volto il colpevole. Si tratta di un giovane di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, con problemi di tossicodipendenza. Per mettere insieme la dose quotidiana di droga, il 20enne collezionava furti nelle scuole e in luoghi pubblici di Varedo, ma anche in garage privati.

Sono stati oltre 20 i colpi messi a segno. Presi d’assalto l’asilo nido Arcobaleno, la scuola materna Andersen, la scuola materna Bagatti Valsecchi (due volte), la scuola elementare Kennedy. Furti anche al comando della polizia locale e a Villa Bagatti Valsecchi.

Scarcerato dal giudice dopo il fermo, il 20enne è riuscito a mettere a segno l’ultimo furto: alla scuola elementare Kennedy, nel fine settimana.