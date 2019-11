Ladro seriale dopo aver collezionato furti ora dovrà scontare quattro anni di prigione

Pantaloni, felpe, maglioni, telefoni cellulari e tablet: a lungo un uomo di 34 anni di Limbiate aveva collezionato una serie interminabile di furti in centri commerciali e negozi dell'hinterland brianzolo e milanese. Fino a quando giovedì in serata i carabinieri di Desio lo hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene emesso dal tribunale di Sorveglianza di Milano.

Ora il ladro seriale dovrà scontare quattro anni e sei mesi di reclusione per tutti i furti con destrezza commessi negli ultimi anni.