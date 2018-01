Ladro in giacca e cravatta in azione in stazione: arrestato 52enne monzese

Ben vestito, distinto nel suo completo con giacca e cravatta ma in realtà ladro di professione. Un uomo di 52 anni nato a Monza e residente in provincia di Messina, lunedì sera è stato arrestato a Milano, in stazione Centrale dalla polizia ferroviaria dopo aver tentato di rubare il portafoglio a un viaggiatore su un treno ad alta velocità.

Il 52enne è stato notato dai poliziotti sulla banchina in corrispondenza del binario 9 mentre, con il biglietto alla mano per non destare sospetti, passava in rassegna con attenzione i bagagli dei passeggeri. L'uomo è passato all'azione poco dopo quando è salito su un convoglio Frecciarossa diretto a Trieste.

Qui, fingendo di appendere accanto alla giacca di un viaggiatore il proprio giubbino, il 52enne monzese ha infilato la mano nel giaccone del passeggero e ha iniziato a rovistare per impossessarsi del suo portafoglio. Immediatamente però è stato raggiunto dalla polizia ferroviaria che lo ha fermato e arrestato. Secondo quanto reso noto dagli agenti si tratterebbe di un ladro di professione specializzato in furti in ambienti ferroviari.