Cerca di rubare una bicicletta in piazza ma è troppo ubriaco: fermato e denunciato dalla polizia

Ha provato a rubare una bicicletta ma non c'è riuscito: era troppo ubriaco. I grossolani tentativi di un ladro di origine marocchina lunedì mattina non sono passati inosservati e quanto stava accadendo nei pressi di una rastrelliera in piazza Centemero e Paleari, in centro Monza, è stato notato da un cittadino che ha chiesto l'intervento della polizia locale.

Un uomo, in evidente stato di ebbrezza, stava cercando di rubare un velocipede regolarmente legato con una catena. Il personale del comando di via Marsala, presente in centro con una pattuglia dell'Annonaria, ha fermato l'uomo e l'ha accompagnato in sede per il fotosegnalamento. Per il ladro, una volta passata la sbornia, è scattata una denuncia per furto. L'uomo è risultato anche sprovvisto di documenti e irregolare.

La bicicletta invece è tornata nelle mani del suo proprietario che nella tarda mattinata di lunedì si è presentato in comando per denunciarne il furto.