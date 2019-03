Ladro ubriaco ruba un’auto e si schianta ancor prima di partire: arrestato

Ha scagliato sassi contro i finestrini e il parabrezza di una Nissan Micra parcheggiata in strada in via Degli Artigianelli fino a riuscire a introdursi nell’abitacolo e provare a forzare il blocchetto di accensione.

Anzichè allontanarsi a bordo della vettura che voleva rubare però il ladro, che si è messo al volante visibilmente ubriaco, si è schiantato ed è stato fermato e arrestato da una pattuglia dell’Esercito e dalla polizia.

In via Artigianelli gli agenti sono arrivati domenica sera dopo aver ricevuto la segnalazione della presenza di un uomo intento a rompere i vetri del mezzo.

Giunti sul posto hanno trovato il ladro, un cittadino marocchino di quarantasei anni, residente a Monza, al volante dell’auto visibilmente ubriaco tanto da non essere riuscito nemmeno ad allontanarsi di molto alla guida del mezzo, finendo per schiantarsi contro un veicolo parcheggiato davanti alla vettura.