Inquinamento, il fiume Lambro si tinge di rosso

Nel pomeriggio di mercoledì 1° agosto il fiume Lambro si è colorato di rosso. Il fenomeno è stato registrato nella frazione San Maurizio di Brugherio e successivamente nei comuni a valle. Secondo le prime informazioni il colore anomalo sarebbe stato causato da una sostanza "tracciante" non tossica, immessa nel collettore fognario di Brugherio. Per il momento non è ancora chiaro chi sia il responsabile.

Non è la prima volta: il Lambro aveva assunto color cremisi già a gennaio, mentre a luglio si era tinto di un colore verde brillante. In quest'ultimo caso la colpa è stata di un'azienda farmaceutica che aveva sversato nelle reti del collettore fognario fluoresceina, colorante biodegradabile utilizzato anche per scopi medici e come tracciante delle acque sotterranee. L'azienda era stata identificata da Brianzacque che aveva precisato che il fatto sarebbe stato segnalato alle autorità competenti.