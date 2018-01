Il Lambro si tinge di rosso: a Villasanta si indaga sulle cause

Acqua rossa nel Lambro a Villasanta. Nel pomeriggio di martedì le acque del fiume si sono tinte di un anomalo colore scuro all'altezza di Villasanta.

Il tratto è apparso tinto di rosso nella zona di via Molino Sesto Giovine e sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale di Villasanta che hanno avvisato la centrale operativa di Regione Lombardia e Brianzacque.

Secondo quanto reso noto dal municipio le cause della anomala colorazione non sono ancora state identificate e non è escluso che si tratti di una conseguenza di uno sversamento inquinante.

Indagini in corso.