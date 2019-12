Perde controllo in ospedale, aggredisce agenti e lancia sedie in corsia: denunciato

Sono serviti quattro agenti e quattro ore di colloquio con ricorso anche al trattamento sanitario obbligatorio (TSO) per fermare il raptus di violenza di un uomo di 65 anni all'ospedale San Gerardo di Monza nel pomeriggio di martedì.

Tutto è iniziato intorno alle 16 quando il personale della Questura di Monza si è trovato ad affrontare una situazione delicata: nel reparto di Medicina 1 dopo aver appreso dai medici l'intenzione di non dimettere la madre 90enne, malata di tumore, a causa delle condizioni non stabili della paziente, l'uomo - 65 anni, di Udine - ha perso il controllo.

Il 65enne - secondo quanto ricostruito da via Montevecchia - ha aggredito i poliziotti e ha lanciato sedie lungo le corsie del reparto. Per bloccarlo è stato necessario l'intervento di quattro agenti vista la stazza imponente dell'uomo che nonostante non fosse paziente psichiatrico è stato sottoposto a Tso. Gli agenti hanno cercato invano per quattro ore di riportare alla calma l'uomo capendo la delicatezza della situazione ma, nonostante fosse stato invitato più volte a confrontarsi con psicologi della struttura, non si è mai calmato.

Per l'uomo è scattata una denuncia per resistenza, oltraggio e danneggiamento.