Lascia bombola e tanica di benzina sul treno: allerta per bomba, denunciato folle

Un 22enne di Seveso è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Nel pomeriggio di mercoledì l’uomo è sceso da un treno, alla stazione centrale di Cesano Maderno, lasciando una bombola di gas e una tanica di benzina, entrambi vuoti, sul vagone.

Alcuni viaggiatori hanno segnalato la presenza di un giovane che aveva abbandonato una bombola di gas sul treno. Temendo potesse essere una bomba, i militari hanno fatto un controllo, e rimosso la bombola di gas e la tanica vuota dal vagone.

Hanno poi rintracciato il 22enne, non lontano dalla stazione.

Il giovane, tossicodipendente, è stato denunciato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio (per controllare il treno, i carabinieri hanno dovuto bloccare il convoglio per 15 minuti).