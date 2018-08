Lasciano i bambini soli in auto: i passanti chiamano i vigili, rischiano denuncia

Due genitori brianzoli rischiano la denuncia per abbandono di minori dopo aver lasciato i bimbi piccoli, di 5 e 7 anni, in auto mentre erano andati a sbrigare delle pratiche burocratiche in Comune a Treviglio. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, i due hanno lasciato i bambini giocare in macchina da soli.

I piccoli sono stati notati da diversi passanti che hanno chiamato i vigili. Con loro avevano portato solo il più piccolo, di poco più di 2 anni.

Avvisati dalla polizia locale, i due sono subito tornati al proprio mezzo spiegando di aver lasciato senza custodia i bambini "solo per qualche minuto". Ma potrebbero essere comunque deferiti all'autorità giudiziaria.