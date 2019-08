Latitante in Spagna 'tradito' dalla geolocalizzazione su Facebook: arrestato

Ha scritto su Facebook di trovarsi in Francia per depistare i carabinieri che lo stavano cercando, ma ha dimenticato di disattivare il sistema di geocalizzazione che lo collocava a Barcellona. Così è finito in manette un trafficante di marijuana residente a Varedo e latitante in Spagna. A collaborare alla cattura con i militari di Desio la guardia civil.

Tradito da un post Facebook

Il narcotrafficante, un 35enne italiano, risultava latitante da quando lo scorso 29 luglio era evaso dai domiciliari dopo essere stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di oltre un chilo di marijuana. A seguito della sua fuga, i carabinieri hanno monitorato con attenzione i social network dell'uomo e attraverso verifiche tra le compagnie di trasporto aereo e navale hanno capito che si trovava in Spagna.

A tradire il 35enne, che nel frattempo stava cercando di far trasferire in una località vicino a Barcellona tutta la famiglia procurandosi documenti falsi, un post dal suo profilo Facebook nel quale, appunto, dichiarava di trovarsi in Francia ma veniva geolocalizzato a Barcellona.

Dopo che il tribunale di Monza ha emesso un mandato di arresto europeo nei confronti del brianzolo, la guardia civil lo ha rintracciato all'aeroporto di Barcellona mentre attendeva l'arrivo di un amico, e lo ha tratto in arresto. L'uomo dovrà rispondere delle accuse di evasione e traffico di sostanze stupefacenti.