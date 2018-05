Lauree false, insegnante del Floriani di Vimercate denunciata

Da almeno vent'anni insegnava ai ragazzi senza avere però i titoli di studio richiesti. A consentire a una professoressa di cinquantanove anni, di Camparada, di restare "in cattedra" erano state due lauree "false" in Psicologia e Pedagogia mai conseguite.

La docente, che attualmente lavorava come insegnante di sostegno al Floriani di Vimercate, aveva iniziato a insegnare nel 1999 a Lissone, all'istituto superiore Meroni e successivamente risulta aver avuto incarichi anche al Vanoni di via Cremagnani. Il caso, scoppiato a inizio maggio ma di cui si è avuto notizia solo ora, è stato sollevato in seguito a banale contenzioso sorto tra la professoressa e il preside in relazione alla raccolta di alcuni soldi relativi a una gita scolastica che sarebbe avvenuta in maniera non convenzionale da parte della docente e non in regola con le procedure previste dalla segreteria. Per questo motivo il dirigente dell'istituto si è recato dai carabinieri a Vimercate.

Venuta a conoscenza dell'episodio, poco dopo, in caserma si è presentata anche la docente che ha replicato sollevando accuse di mobbing, lamentando di essere da anni vittima di "pressioni" sul posto di lavoro. E' stato così che sono scattati gli accertamenti dei militari che hanno portato alla scoperta delle false attestazioni di laurea e alla denuncia per truffa aggravata, abuso dell'esercizio della professione e falsità materiale nei confronti della docente cinquantanovenne.

I carabinieri hanno indagato fino a risalire all'Università in cui la donna avrebbe indicato di aver conseguito i titoli, scoprendo che in realtà non c'era traccia delle lauree. Inoltre, secondo quanto appreso nell'ambito dell'indagine, la donna, in virtù della laurea in Psicologia millantata, occasionalmente avrebbe anche esercitato la professione di psicologa e per questo motivo è stata denunciata per abuso nell'esercizio della professione.

La documentazione è stata trasmessa alla Procura e del caso è stato informato anche il Provveditorato. Toccherà alla magistratura individuare eventuali responsabilità.