Pennelli e vernice per ripulire gratis i muri di Monza, all’opera i Lavoratori di Pubblica Utilità

Ha poco più di vent’anni, è di Monza e una condanna da scontare per guida in stato di ebbrezza. E’ lui il primo Lavoratore di Pubblica Utilità, “assunto” dal comune nell’ambito del progetto “Adotta un muro”.

Pennelli alla mano, dallo scorso 3 settembre il giovane monzese è al lavoro per ripulire alcune delle zone più degradate della città svolgendo un’attività non retribuita in sostituzione della pena da scontare per guida in stato di ebbrezza (ex art. 186, comma 9-bis Codice della strada). Sarà impegnato quaranta ore distribuite su dieci giorni fino ai primi di novembre.

Dopo il sottopasso Rota Grassi, il ragazzo in questi giorni è impegnato a verniciare le panchine nei giardini di via Monte Amiata e di via Pisani. A seguire saranno ripuliti altri due sottopassi: quello di via Pasubio e quello di via Casati. Saranno una cinquantina i muri oggetto di intervento quest’anno. Di questi una quarantina saranno ripuliti dagli «LPU», mentre gli altri dall’Ufficio Manutenzioni poiché richiedono un intervento tecnico specializzato.



“Adotta un muro”, un progetto che rientra tra le azioni dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, “ha come obiettivo, spiega l’Assessore Federico Arena, quello di contrastare il fenomeno del degrado urbano ripulendo la città da “tag”, graffiti e scritte di vario genere. Si tratta di un progetto innovativo, promosso per la prima volta a Monza, con un forte messaggio positivo: offrire a chi ha sbagliato una seconda possibilità attraverso azioni che portano un beneficio a tutta la comunità. Dare un contributo positivo alla città, sempre e in qualsiasi condizione, è un principio al centro della nostra azione”.