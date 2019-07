Allagamento a San Rocco, un'altra giornata di lavori per riparare il danno alla tubatura

Un'altra giornata di lavori a San Rocco dopo l'allagamento che domenica ha sorpreso i residenti a causa della rottura di una tubatura dell'acquedotto.

Alle 7.30 di lunedì mattina è ripreso l’intervento di riparazione della condotta idrica in via San Rocco. BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato sul territorio, sta lavorando con la tecnica dello stop sistem in modo da consentire la risoluzione del guasto limitando la temporanea sospensione della fornitura d’acqua ad una sola utenza condominiale e contenendo il disagio al minimo.

Le buche di servizio si trovano all’altezza del civico 34 e 36B. Per chi proviene da Sud, la viabilità è deviata in via Sauro, mentre chi proviene da Nord passa sulla carreggiata opposta in quanto il tratto interessato è divenuto a senso unico. Unica eccezione il pullman di linea che transita in tutti e 2 i sensi.