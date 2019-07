Allagamento a San Rocco, lavori finiti: riparato il guasto e la perdita

Dopo la perdita causata dalla rottura di una tubatura dell'acquedotto in via San Rocco, sono terminati i lavori di ripristino del guasto.

Il cantiere allestito per la riparazione della tubatura dell’acquedotto che, domenica mattina, si è rotta causando l’allagamento di un tratto di via San Rocco ha concluso gli interventi e nel quartiere monzese, la circolazione è tornata alla normalità.

Aggiustata la perdita, BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato, interverrà a breve in forma più strutturale rifacendo 645 metri di condotte idriche, sottostanti l’importante arteria di scorrimento tra da via Aquileia e via Alberico Gentili. Un’operazione già programmata e oggetto di un appalto, attualmente in fase di aggiudicazione con base di gara pari ad un importo di 370 mila euro. La sostituzione delle vecchie condotte è finalizzata a consentire il pieno ripristino delle caratteristiche idrauliche e di affidabilità della rete, migliorandone sia il funzionamento che la gestione.