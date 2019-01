Lavori sul collettore Alto Lambro a Seregno: il cantiere durerà tre mesi

Inizieranno intorno a metà gennaio e ci concluderanno in circa tre mesi i lavori per il risanamento del collettore Alto Lambro Seregno Sud a Seregno. I cantieri, come spiegato in una nota dall'amministrazione comunale, sono dettati a causa "delle gravi condizioni di deterioramento dell’infrastruttura" e verranno realizzati da Brianzacque.

Saranno interessate in particolar modo le vie Edison, Bottego e Solferino partendo da via Sabatelli fino a via San Giuseppe, nelle vicinanze del Comune di Desio (per un tratto sotterraneo che si sviluppa per circa 2,5 km). Non ci saranno scavi a cielo aperto: grazie all’utilizzo della tecnica innovativa del "relining", che consente di risanare tubature di grandi dimensioni senza effettuare scavi, "l’impatto sulla soprastante sede stradale sarà limitato al massimo e saranno di conseguenza contenute anche le ripercussioni sulla viabilità", precisano dal municipio.

"Tuttavia — prosegue il comune —, in considerazione delle pur inevitabili criticità che verranno a determinarsi, ed essendo investita una vasta porzione del territorio cittadino, l’Amministrazione Comunale ha voluto promuovere una serata informativa durante la quale, da parte dei vertici e dei tecnici di BrianzAcque, verranno illustrate nel dettaglio le opere in cantiere, il relativo cronoprogramma e le soluzioni previste per consentire la percorrenza delle zone coinvolte dai lavori". ’incontro si terrà giovedì 10 gennaio, alle ore 21.00, presso la Sala Civica “Monsignor Gandini” di via XXIV Maggio.