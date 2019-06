Varedo, chiudono le scuole e iniziano i cantieri: oltre un milione di euro per i lavori

Oltre un milione di euro per rifare il look alle scuole di Varedo. L'amministrazione comunale ha programmato una serie di interventi ordinari e straordinari da eseguire negli edifici scolastici nel periodo estivo per rendere gli edifici più sicuri e funzionali.

A illustrare nel dettaglio gli interventi è stata l'assessore all’Istruzione, all’Edilizia Scolastica e alle Partecipate Laura Caldan: “Prosegue l’impegno preso per migliorare gli spazi in cui vivono i nostri giovani cittadini, per i quali la manutenzione avviene tutto l’anno, ma approfittiamo delle vacanze per procedere con i lavori più invasivi“.



Gli interventi

Uno dei cantieri interesserà la scuola secondaria M.G. Agnesi con la rilocalizzazione della segreteria didattica, la coibentazione delle murature esterne e della copertura, successivamente si procederà con l’adeguamento dell’impianto di illuminazione e dei serramenti. A completamento di queste opere, in ottobre verranno montate le strutture ombreggianti a ovest.



La scuola primaria Bagatti sarà oggetto a partire dal mese di luglio dei lavori relativi al rifacimento dell’impianto elettrico, mentre alla primaria Kennedy saranno effettuati interventi per completare l’adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio.



Alla scuola dell’infanzia Andersen si provvederà alla sistemazione dei giochi esterni, mentre alla scuola Donizetti verranno manutenuti i servizi igienici con particolare riferimento agli scarichi dei bagni ed alle vaschette.



Alla scuola Secondaria Aldo Moro, alla scuola Primaria Kennedy ed alla scuola Primaria Bagatti-Valsecchi verranno altresì completati i lavori relativi ai controsoffitti strutturali che verranno coordinati con la cantierizzazione delle altre opere.