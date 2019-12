Valassina, lavori di manutenzione nel tunnel di Monza: le chiusure tra il 16 e il 20 dicembre

Lavori (e chiusure notturne) nel tunnel di Monza lungo la Valassina tra il 16 e il 20 dicembre. A renderlo noto è Anas che ha diffuso una nota illustrando il programma degli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici all’interno della galleria lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, in provincia di Monza Brianza.

"Le attività si svolgeranno esclusivamente in orario notturno dalle 22:00 alle 5:00 del giorno successivo" si legge nella comunicazione.

Le chiusure del tunnel di Monza

La carreggiata nord, in direzione Lecco, sarà chiusa tra il km 9,635 (svincolo di Monza centro/San Fruttuoso) ed il km 12,660 (svincolo di Monza Centro), per due notti tra il 16 e il 18 dicembre nella fascia oraria notturna compresa tra le 22:00 e le 5 del giorno successivo. La carreggiata sud, direzione Milano, sarà chiusa tra il km 12,660 (svincolo di Monza Centro) e il km 9,635 (svincolo di Monza centro/San Fruttuoso), per due notti tra il 18 e il 20 dicembre nella fascia oraria notturna compresa tra le 22:00 e le 5 del giorno successivo.

Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata lungo la viabilità comunale in base ai seguenti percorsi:i veicoli diretti a Lecco usciranno allo svincolo per Monza Centro/quartiere San Fruttuoso al km 9,635 e proseguiranno sul Viale Lombardia e riprenderanno la statale al km 12,680 allo svincolo Monza centro. I veicoli diretti a Milano usciranno allo svincolo di Monza Centro al km 12,660 e percorrendo il Viale Lombardia riprenderanno la statale attraverso la rampa di accesso al km 10,320.