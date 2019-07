Desio, in arrivo una nuova piazza: al via i lavori per cambiare il volto di Largo Alpini

Il centro di Desio si prepara a cambiare volto. Da lunedì 22 luglio iniziano i lavori per la riqualificazione urbana di Largo degli Alpini. Un maxi intervento, suddiviso in più lotti che interesserà via Garibaldi, corso Italia, via Pio XI, via Lampugnani, via Matteotti con la realizzazione di tre porte del centro, le cosiddette ‘Zone a 30’ con priorità ciclopedonale.

Cinque fasi di cantierizzazione e 250 giorni con il termine dei lavori fissato per il 2020.

“Per i primi interventi abbiamo investito complessivamente circa 1.500.000,00 di euro su questi primi 4 lotti – dichiara il Sindaco Roberto Corti. Ovviamente il nostro impegno sarà quello di realizzare gli ulteriori e finalmente cambiare il volto del centro di Desio”. “Il programma di lavoro per la riqualificazione di una zona del centro cittadino sta prendendo forma – continua il primo Cittadino. È un progetto nel quale stiamo investendo molte risorse e che darà una nuova vita a Largo degli Alpini, come luogo di aggregazione per tutta la comunità. Ma non solo. Anche un’oppurtunità per i commercianti di avere una maggiore visibilità”.

Largo Degli Alpini, ecco come cambia faccia

Sono quattro le principali vie coinvolte (via Pio XI, via Case Nuove, via Portichetto e via Belingeri) e cinque le fasi di cantierizzazione che dureranno indicativamente dai 230 ai 250 giorni.

Saranno realizzati un parterre continuo (con conseguente abbattimento della barriere architettoniche e un migliore collegamento al parco pubblico) e una pedana a gradoni, una nuova pozzettatura di raccolta delle acque meteoriche, un’ illuminazione su palo e integrata nella pedana, una polifera tecnologica (fascio di tubi in PVC utilizzati per il passaggio di cavi elettrici di una certa importanza, ndr) e una pavimentazione in porfido. Dal punto di vista dell’inserimento urbanistico il progetto sottolinea lo spazio “a funzioni prevalentemente pedonali”, come da previsioni del Piano di Governo del Territorio, in cui sono definite le strade a precedenza pedonale, che caratterizzano gli assi di penetrazione del tessuto storico. Rispettati anche i criteri ambientali minimi.

“L’attuale spazio sarà interamente valorizzato, passando da uno slargo viabilistico senza forma ad una nuova piazza urbana in continuità con il parco esistente. Una piazza valorizzata anche dall’uso di soluzioni e materiali adeguati al contesto del centro storico cittadino – dichiara l’Assessore alle Politiche di Governo del Territorio Giovanni Borgonovo. Sarà creata una piazza, in cui sarà piacevole passeggiare e sostare sulle sedute, godendo della presenza di una fontana con zampilli a raso, dove nei mesi estivi i bambini potranno divertirsi. Ma sarà anche una piazza in cui potranno aver luogo spettacoli di strada, mercatini o altre manifestazioni”.

“Una particolare attenzione è stata dedicata alle funzionalità di tipo viabilistico – spiega Borgonovo – a partire dall’allontanamento del traffico di transito, da una maggiore sicurezza della circolazione stradale per mezzi motorizzati, pedoni e ciclisti e dalla permeabilità ciclopedonale, in particolare per quanto riguarda l’itinerario da piazza Conciliazione alla stazione ferroviaria”.

“E' un progetto che con molta convinzione abbiamo presentato nel dettaglio ai commercianti della zona interessata durante un incontro a loro dedicato lo scorso martedì 16 luglio. Questo perché mira a incentivare il passaggio dei pedoni a vantaggio della vivibilità della zona e, quindi, del rilancio commerciale e artigianale – aggiunge l’Assessore al Commercio Jenny Arienti. Rivitalizzare le realtà commerciali, dando loro nuove possibilità di passaggio pedonale davanti alle vetrine e favorire l'apertura di nuove attività, come con il bando che abbiamo lanciato; è un'azione amministrativa che si raccorda direttamente all'aumento della vitalità, vivibilità e attrattività della città, nonché allo sviluppo dell'economia collegata”.