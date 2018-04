Lavori sulla Milano-Meda, superstrada chiusa per una notte a Paderno Dugnano

La Milano-Meda resterà chiusa per una notte all'altezza di Paderno Dugnano in corrispondenza dell'innesto dello svincolo della ex S.P..46 di competenza della Milano-Serravalle.

La modifica alla viabilità è necessaria per lo svolgimento di alcuni lavori di rifacimento del manto stradale. La ex strada statale "dei Giovi" resterà chiusa al traffico nella sola corsia in direzione Nord (da Milano a Monza) in corrispondenza della progressiva 131+500 dalle 22 del 12 aprile alle 5 del 13 aprile.

Il percorso alternativo sarà segnalato sul posto. A renderlo noto, con una comunicazione, è stata la Città Metropolitana di Milano.