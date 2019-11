Lavori nel parcheggio dell'ospedale San Gerardo di Monza: ecco cosa cambia

Una nuova segnaletica orizzontale per migliorare la viabilità all’interno dell’area di sosta, allargare - adeguandosi alla normativa - lo spazio riservato agli stalli per le auto per consentire manovre più agevoli e infine adeguare la viabilità dell’intera zona. Hanno preso il via lo scorso 31 ottobre i lavori all’interno del parcheggio dell’Ospedale San Gerardo e sulle strade limitrofe per un investimento complessivo di circa 50mila euro.

I lavori nel parcheggio

È stata aumentata la larghezza degli stalli secondo la normativa vigente (2,5 metri), per facilitare le manovre di parcheggio e l’accesso degli automobilisti alle proprie vetture. All’interno del parcheggio sono state realizzate, con apposita segnaletica orizzontale, corsie a senso unico per migliorare i percorsi veicolari, ridurre i punti di conflitto e incertezza agli incroci e facilitare la ricerca del posto auto libero. I lavori sulla segnaletica interna al parcheggio, a cura di Monza Mobilità, si sono conclusi mercoledì, con tre giorni di anticipo sul cronoprogramma. Adesso i lavori si sposteranno sugli accessi e le uscite del parcheggio: saranno modificati i cordoli esistenti o ne saranno posizionati di nuovi, per facilitare le manovre dei veicoli impedendo quelle più pericolose. Saranno, inoltre, realizzati degli scivoli di collegamento tra il marciapiede di via Pergolesi e il parcheggio per di rendere più agevole il superamento del dislivello, abbattendo le barriere architettoniche esistenti. Infine, nei prossimi giorni, i tecnici di Monza Mobilità effettueranno una serie di verifiche tecniche sugli impianti che regolano l’accesso e l’uscita dall’area di parcheggio e sulle casse per il pagamento della sosta. Un’analisi che consentirà di definire e realizzare gli interventi necessari per eliminare le criticità riscontrate sugli impianti.

I lavori nelle strade della zona

Contemporaneamente ai lavori sulla segnaletica interna al parcheggio, saranno realizzati anche interventi per l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale di via Pergolesi, via Monsignore Baraggia e via Donizetti. “I lavori programmati – sottolinea Federico Arena - aumenteranno la sicurezza dei pedoni negli attraversamenti e ridurranno le interferenze tra le auto in coda in attesa di entrare al parcheggio e quelle che devono percorrere le vie Baraggia e Donizetti: cercheremo di ridurre quanto più possibile le code in ingresso all’area di parcheggio e, di conseguenza, potremo contenere anche gli effetti negativi indotti dalle auto in coda su via Pergolesi”. La nuova segnaletica orizzontale e verticale su via Pergolesi, via Baraggia e via Donizetti contribuirà a migliorare la circolazione, contenendo le maggiori criticità nelle ore di punta, con un’attenzione particolare alla sicurezza dei pedoni sia in prossimità delle fermate del trasporto urbano sia degli accessi al parcheggio.