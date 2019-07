Cambia il volto della stazione, al via i lavori nel piazzale di via Arosio

L’acqua che zampilla nella fontana, una pavimentazione tutta nuova e intorno piante e arbusti. Questo il volto nuovo che avrà il piazzale della stazione, appena concluso il cantiere.

Sono iniziati infatti i lavori in via Arosio. L’intervento, che punta a dare nuovo decoro all’area e sostituire la pavimentazione ammalorata, prevede la sistemazione delle parti deteriorate del piazzale e la posa di nuovi materiali. Gli interventi dovrebbero concludersi nella prima metà di agosto. Poi, entro i primi giorni di settembre, si procederà con la manutenzione della fontana e con il posizionamento di nuovi arbusti e fiori.

“Finalmente mettiamo mano a una zona della città che da molti anni aveva bisogno di un intervento, spiega il vicesindaco Simone Villa. La Stazione è il biglietto da visita della città, da qui passano migliaia di persone ogni giorno. Ma è anche un’area “sensibile”. Per questo riteniamo che l’investimento fatto sia importante sia in termini di decoro urbano che di sicurezza”.



A partire da settembre altre sei strade del centro storico con pavimentazioni di pregio saranno interessate da interventi mirati: via Italia, piazza Roma, via Vittorio Emanuele, via Bergamo, via Carlo Alberto e piazza San Pietro Martire. L’importo complessivo dei lavori, compresi quelli del piazzale della Stazione, ammonta a 400 mila euro.