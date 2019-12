Lavori al ponte di Realdino a Carate per la sostituzione di alcuni pluviali: in arrivo un cantiere innovativo "in quota"

I tecnici provinciali lunedì saranno al ponte di Realdino a Carate Brianza per un sopralluogo per programmare le modalità organizzative per pianificare l'intervento di ripristino di alcuni pluviali della struttura.

In virtù della considerevole altezza del viadotto, sarà necessario sperimentare una tecnica nuova. Dovranno essere predisposti degli agganci in quota, imbragature, una rete grigliata con la progressiva calata in basso delle attrezzature per l'asportazione di vecchi tratti di pluviali e la posa dei nuovi, fino a giungere al suolo.

L’avvio ai lavori, salvo imprevisti che emergeranno dal sopralluogo, sono programmati a partire da martedì 10 dicembre 2019 per una durata complessiva di circa 15 giorni.

Le modifiche alla circolazione

Sono previsti sensi unici alternati regolati da movieri sulla viabilità superiore, evitando il più possibile le ore di punta. Le due vie comunali soggiacenti al ponte e disposte lateralmente al fiume Lambro saranno interdette durante l’esecuzione dei lavori lungo la fascia di ponte. In presenza di senso unico alternato, con chiusura della semicarreggiata lato marciapiede (circa una settimana), il passaggio di pedoni verrà interdetto.