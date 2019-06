Lissone, una settimana di lavori per riasfaltare le strade

Lavori lungo le strade di Lissone per riasfaltare alcuni tratti. Una settimana di lavori in notturna da lunedì 24 a sabato 29 giugno.

Gli interventi comprenderanno la fresatura ed il rifacimento del manto bituminoso di tre diverse zone della città: la rotatoria fra via Mascagni e via Cilea, la rotatoria fra via Verdi e via Goito, il tratto di viale della Repubblica compreso fra via Monte Grappa e via Redipuglia.

Gli interventi di asfaltatura in notturna saranno effettuati dalle 21 alle 7 del mattino; solo nella giornata di sabato, il cantiere resterà operativo sino alla conclusione degli interventi prevista attorno alle ore 12.

Ultimate le opere e trascorso un periodo adeguato, sarà eseguita sempre in notturna anche la segnaletica.