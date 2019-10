Lavori sulle strade e sui ponti provinciali in Brianza: 50 giorni di cantieri

Undici chilometri di strade provinciali da sistemare e manutenzione straordinaria per alcuni ponti brianzoli. La provincia di Monza e Brianza ha comunicato il programma degli interventi di manutenzione per le strade e per i ponti dei tratti di competenza provinciale per l'anno 2019, per un importo pari a circa 846 mila euro.

I lavori - spiegano da via Grigna - consistono principalmente nella riqualificazione di tratti di pavimentazione su circa 11 km di strade provinciali per una superficie complessiva pari a 84.000 mq. Tra le attività programmate rientra anche la sostituzione dei giunti di dilatazione di alcuni ponti presenti nel reticolo stradale. Complessivamente i cantieri saranno aperti per 50 giorni con la chiusura prevista entro il 18 novembre 2019. Durante i lavori non veraano chiusi al traffico i tratti interessati dai cantieri ma saranno previsti limitazioni o restringimenti della circolazione. I comuni coinvolti dagli interventi sono: Lentate sul Seveso, Misinto, Ornago, Ronco Briantino, Usmate Velate, Monza, Muggiò e Desio. Tre i ponti lungo la strada provinciale 41 Agrate-Usmate Velate oggetto di manutenzione insieme a un manufatto lungo la provinciale sp45 Villasanta-Vimercate.

Manutenzione del verde lungo la Milano-Meda

Nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 2019 saranno eseguiti gli interventi di completamento della manutenzione del verde sul new jersey centrale della S.P. ex S.S. n. 35 Milano –Meda. Le attività saranno svolte in entrambe le direzioni lungo la corsia di sorpasso attraverso la modalità del cantiere mobile: non sono previste chiusure o parzializzazioni del tratto stradale.