Si estende a Monza la rete del teleriscaldamento: lavori dal 15 gennaio

Cresce a Monza la rete del teleriscaldamento. Lunedì 15 gennaio in città si avvia l'ulteriore estensione della rete del teleriscaldamento di Acsm Agam. I lavori saranno inizialmente concentrati lungo via Monte Bianco (a partire dal parcheggio della scuola materna Mirò) e successivamente si estenderanno su via Sempione, fino all'altezza dell'incrocio con via Spluga, per riconnettersi alle condotte già posate nelle scorse settimane.

Salvo complicazioni in corso di cantiere, le opere saranno completate entro il 24 febbraio. Durante lo svolgimento degli interventi, la circolazione veicolare sarà regolamentata con sensi unici alternati e chiusure temporanee delle carreggiate e i veicoli in transito saranno reindirizzati lungo percorsi alternativi.