Teleriscaldamento a Monza, dal 21 febbraio lavori in via Borgazzi

Proseguono i lavori per il teleriscaldamento a Monza. Il cantiere dal 21 febbraio si sposta in via Borgazzi.

Da mercoledì 21 febbraio gli interventi saranno eseguiti a partire dal numero civico 38 di via Borgazzi fino all'altezza dell'incrocio con via Guerrazzi. Salvo condizioni metereologiche avverse e complicazioni in corso di svolgimento, le opere saranno completate poco dopo la metà del mese di marzo.

Durante lo svolgimento del cantiere la circolazione veicolare sarà garantita in entrambi i sensi di marcia, con il solo restringimento della corsia in direzione della periferia. Nelle fasi di collegamento alla rete preesistente di via Guerrazzi, sulla viabilità interverranno modifiche specifiche, concordate con gli uffici comunali competenti.