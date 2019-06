Lavori in Valassina agli impianti di illuminazione: ecco come cambia la viabilità

Lavori in Valassina per la manutenzione degli impiati di illuminazione. Gli interventi programmati da Anas interesseranno la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, tra Monza, al km 13, e Verano Brianza (MB), al km 25,300.

Per l’esecuzione dei lavori sarà attivo, dal 13 giugno e fino al 15 luglio, il restringimento in tratti saltuari delle carreggiate in direzione Milano e Colico, nella sola fascia oraria notturna 21:00 - 6:00. I lavori consentiranno le sostituzione delle lampade esistenti con punti luci LED a risparmio energetico.

Le modifiche alla viabilità

L’intervento comporterà il transito dei veicoli sulle corsie libere ed interesserà anche gli svincoli ricompresi lungo la tratta, che saranno chiusi al traffico alternativamente in uscita e in ingresso sulla base dell’avanzamento dei lavori. "Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148".