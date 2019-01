Traffico in tilt in via Cantore, Brianzacque preme sull'acceleratore: accorciato il calendario dei lavori

Dovrebbero terminare entro la prima settimana di febbraio i lavori — e quindi i disagi alla circolazione — in via Antonio Cantore a Monza. Lo ha reso noto il Municipio di Monza con un comunicato nella giornata di mercoledì 30 gennaio. L'annuncio è arrivato dopo un tavolo tra comune e Brianzacque in cui la società ha assicurato la rimodulazione dei lavori per abbreviare il cantiere; inizialmente i lavori si sarebbero dovuti concludere intorno al 20 di febbraio.

Non solo, a seguito della riunione state stabilite anche le modifiche alla viabilità per tutta la durata del cantiere: in via Cantore, nel tratto compreso tra via Lecco e via Annoni è stato istituito il transito con una corsia per senso di marcia, sia in direzione Villasanta, sia in direzione centro città. Mentre la transitabilità di viale Cavriga da lunedì a venerdì è prolungata dalle ore 19 fino alle ore 21.

Via Cantore: perché c'è un cantiere di Brianzacque

Nella giornata di martedì 29 gennaio i tecnici di Brianzacque sono intervenuti in via Cantore, una delle più importanti arterie di attraversamento della città, per risanare un cedimento improvviso della conduttura fognaria.