Un cantiere e un progetto di riqualificazione per via Mantegazza in centro Monza

Due mesi di cantiere per sostituire le reti dell'acqua potabile e del gas e poi i lavori di restyling che cambieranno l'aspetto di via Mantegazza, in centro Monza.

Gli interventi, gestiti da ACSM-AGAM e da Brianzacque, inizieranno lunedì 25 marzo: i lavori, che comporteranno la chiusura del tratto al traffico veicolare, si protrarranno fino a venerdì 31 maggio.

Il cantiere

La via, nel centro storico della città, è «ZTL» («Zona a traffico limitato») aperta al transito dei residenti, dei disabili e delle attività commerciali. Per tutta la durata dei lavori, poco più di due mesi, sarà garantito il transito ai pedoni, mentre ai residenti e alle attività commerciali l'accesso sarà regolato in base allo sviluppo del cantiere, anche attraverso percorsi alternativi.

Il restyling della zona

Al termine della sostituzione delle reti, quindi all’inizio di giugno, inizieranno i lavori per il restyling di via Mantegazza e di piazza Grandi, finanziati con risorse dell’Amministrazione comunale e del bando regionale «Sto@». Il progetto di riqualificazione dell'area sarà presentato lunedì 25 marzo, alle ore 10.30 dal Sindaco Dario Allevi, alla presenza dell’Assessore ai Lavori pubblici Simone Villa e dell’Assessore alle Attività produttive Massimiliano Longo.