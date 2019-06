Lavori in via Manzoni per rifare asfalto e marciapiedi: tratto chiuso fino a fine agosto

Da lunedì 17 giugno a Monza iniziano i lavori in via Manzoni, con modifiche alla viabilità in uno dei tratti del “cuore” del capoluogo brianzolo. L’intervento, atteso da decenni, interesserà una delle vie più trafficate della città: dopo aver riasfaltato il primo tratto - da largo Mazzini all’incrocio di via Cavallotti nell’estate del 2018 - adesso si arriverà fino all’incrocio con via Zucchi.

Il cantiere, per un investimento complessivo di 350.000 euro, durerà da metà giugno circa fino all’ultima settimana di agosto per riasfaltare il tratto stradale con il rifacimento del sottofondo e la stesura del tappetino. Per completare i lavori entro il mese di agosto è necessario chiudere interamente il tratto stradale. “Stiamo riqualificando una delle porte d’ingresso della città – spiegano il Sindaco Dario Allevi e il Vicesindaco Simone Villa - Le ripercussioni sul traffico cittadino saranno significative, pertanto è fondamentale la collaborazione di ciascuno nella scelta dei percorsi alternativi”. I tecnici del Comune installeranno l’apposita segnaletica già dalla prossima settimana, mentre mappe e percorsi alternativi saranno consultabili online su www.comune.monza.it

Le modifiche alla circolazione

Per le esigenze del cantiere sarà istituito il senso unico in via San Gottardo da via Villoresi/Torneamento a via Cavallotti, in direzione di quest'ultima e l’inversione del senso unico lungo via Parravicini, da via Cavallotti a via Prina.

Mentre la circolazione in via Manzoni tra via Cavallotti e via Missori sarà interdetta, resterà possibile percorrere l’ultimo tratto tra via Missori e via Zucchi, che resterà chiuso solo le notti necessarie per la posa del tappetino d'usura in carreggiata. Sarà consentito l’accesso ai passi carrai per i residenti.

Deviazioni per gli autobus

Nella notte tra il 16 e il 17 giugno saranno deviate anche le linee bus lungo via Manzoni, dove transitano abitualmente più di 800 pullmann al giorno. I bus in direzione nord percorreranno prevalentemente via degli Zavattari, Piazza Carducci e via dei Mille. I bus in direzione sud transiteranno invece per via San Gottardo, che – come detto - sarà a senso unico da via Torneamento. Saranno coinvolte da deviazionie modifiche di percorso anche altre linee: orari, fermate e percorsi saranno consultabili online su www.comune.monza.it

Non solo via Manzoni: gli altri cantieri estivi



Le importanti risorse messe a disposizione consentiranno di completare entro l’estate anche il rifacimento degli asfalti per un totale di 16.475 metri quadrati e precisamente riguarderanno: via Arno, via Annoni (da via Aliprandi a via Filzi); via Molise (da via Lazio a via Lipari) e via A. Canova (da via Cremona a via Libertà). In via Annoni e in via Canova saranno rifatti anche i marciapiedi, come in via Puglia. Previsto anche il rifacimento degli asfalti di via Rosmini. Sono già stati conclusi, infine, i ripristini in via Zucchi, via Missori, via Torneamento, via San Gottardo, via Oslavia, piazza Citterio, via D’Azeglio, via Petrella e via Cellini.