Stazione di Seregno, in primavera al via i lavori per riqualificare l’area per 8,7 milioni di euro

Wi-fi gratuito, nuovi ascensori e rampe di accesso, marciapiedi più alti per facilitare l’accesso ai treni e più luce che significa anche maggiore sicurezza.

Ammonta a quasi nove milioni di euro l’investimento di Rfi e Comune di Seregno per il progetto di riqualificazione della stazione. Il protocollo d’intesa è stato firmato da Alberto Rossi, sindaco della città brianzola e da Luca Cavacchioli, Direttore Produzione Lombardia di Rete Ferroviaria Italiana.

Numerosi sono gli interventi previsti: abbattimento delle barriere architettoniche con l’installazione di ascensori/rampe; innalzamento dei marciapiedi a 55 cm - standard europeo per i servizi ferroviari metropolitani - per facilitare l’accesso ai treni; percorsi tattili per ipovedenti; wi-fi gratuito; riqualificazione del fabbricato viaggiatori e del sottopasso; rinnovo e potenziamento degli impianti di informazione ai viaggiatori e dell’illuminazione. Sarà così migliorata l’accessibilità complessiva e la qualità del servizio, a beneficio dei pendolari che ogni giorno si spostano per lavoro o studio.

I lavori inizieranno entro la primavera del 2020, saranno realizzati gradualmente per consentire il regolare svolgimento del servizio ferroviario e saranno ultimati entro il primo semestre 2021.

I lavori su Piazza XXV Aprile restituiranno nuova vita all’area attraverso la riqualificazione della pavimentazione e delle aree verdi, nuova illuminazione e nuovi arredi, la creazione di una nuova velostazione e la ridistribuzione logica degli spazi e dei percorsi di accessibilità viaria, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità, sicurezza ed integrazione modale, incentivando gli spostamenti sul territorio con mezzi pubblici e con quelli cosiddetti “condivisi”, anche in chiave di sostenibilità ambientale.

“Grazie allo sforzo di Rfi avremo una stazione più moderna, efficiente e accessibile, e grazie all’impegno economico del Comune di Seregno (finalizzato espressamente alla riqualificazione di piazza XXV aprile) avremo uno spazio più moderno e meglio raccordato con il tessuto urbanistico e viabilistico della città (importante sarà la realizzazione della nuova velostazione). La stazione è un punto di riferimento per le migliaia di persone che ogni giorno vi transitano. Rfi investe su Seregno, riconoscendo nella nostra città un valore strategico significativo. Seregno è una città importante, che merita investimenti. Questo è quanto riconosce Rfi con la sua attenzione, questa è la consapevolezza con cui tutti noi dobbiamo muoverci ed agire, tutti noi a partire da noi Amministrazione Comunale” ha commentato il sindaco Rossi.