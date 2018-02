Lazzate, mezzo si ribalta durante il taglio di alcuni alberi: tranciati cavi elettrici

Un sollevatore meccanico si è ribaltato in mezzo alla strada a Lazzate lunedì mattina. E' accaduto durante le operazioni di manutenzione del verde programmate in via Sant'Andrea, nel comune brianzolo. Durante l'intervento qualcosa è andato storto e una pianta ha causato il ribaltamento del mezzo di lavoro che è finito in mezzo alla strada, piombando a pochi passi dal furgone della ditta incaricata e dalla vettura della polizia locale.

Sul posto sono inetrvenuti i vigili del fuoco da Seregno e da Milano che hanno recuperato il mezzo telescopico, rimosso la pianta e liberato la carreggiata. Il ribaltamento della gru ha causato anche il taglio di alcuni cavi elettrici e per consentire ai soccorsi di operare in sicurezza è stata momentamente interrotta l'energia elettrica nel quartiere. Per fortuna l'incidente non ha causato feriti e nessuno passava nel tratto al momento dell'accaduto in quanto la strada era già stata chiusa per consentire i lavori di potatura programmati.