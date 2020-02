Lentate sul Seveso, albero si abbatte su auto: salvi per miracolo un uomo e una donna

Un albero è crollato sopra un'auto mentre il veicolo stava transitando lungo la provinciale 152 a Lentate sul Seveso, al confine con Lazzate. E' successo nel primo pomeriggio di martedì 4 febbraio.

La pianta, una grossa quercia, a causa del forte vento che da martedì mattina soffia su tutta la regione, è precipitata in strada proprio mentre una Lancia Ypsilon transitava nel tratto.

Uno dei rami si è conficcato nel parabrezza mandandolo in frantumi: i due occupanti del mezzo, una donna di 56 anni e un uomo di 72, sono usciti illesi dallo schianto e hanno rimediato solo qualche graffio. Sul posto insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine sono intervenuti anche i mezzi di emergenza del 118 che hanno trasferito i due feriti in codice verde in ospedale a Garbagnate Milanese. Il tratto è rimasto chiuso per consentire ai soccorsi di liberare la carreggiata e mettere in sicurezza il tratto.

"A causa del forte vento è caduta una quercia lungo la sp 152 Birago Rovello Porro in località San'Andrea nel territorio del comune di Lazzate, al confine con Lentate sul Seveso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici della Provincia per rimuovere la quercia e ripristinare la circolazione" spiegano dalla provincia.