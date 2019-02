Ragazzini aggrediti dal consigliere leghista, ecco la lettera aperta dei genitori dei 13enni

Un ragazzino di 13 anni al pronto soccorso con il setto nasale rotto e una vicenda che non è destinata a esaurirsi in breve tempo. I protagonisti sono un gruppo di ragazzini di 13 anni e il capogruppo della Lega di Bellusco Ferdinando Biella. Non è ancora chiaro quello che è accaduto nella serata di venerdì 8 febbraio davanti a casa di Biella, in via Adamello a Bellusco: sul caso stanno indagando i carabinieri, ma secondo quanto denunciato dai ragazzini il consigliere comunale avrebbe pronunciato insulti razzisti e aggredito uno di loro con una testata in pieno viso, fatto smentito dal leghista.

Il fatto: le due ricostruzioni

Tutto è iniziato (su questo vi è certezza) con alcuni petardi fatti scoppiare dal gruppetto di giovanissimi in strada e anche in qualche giardino. Il politico della Lega è sceso in strada a protestare e lamentarsi per il rumore e ne è nato un parapiglia verbale, con alcuni testimoni oculari che assistevano.

Secondo i ragazzini il consigliere comunale avrebbe pronunciato alcuni insulti razzisti (uno dei ragazzi è di origine magrebina) e successivamente avrebbe sferrato la testata in pieno volto. Di sicuro c'è un ragazzino ferito: i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto e hanno accompagnato il 13enne al pronto soccorso con il setto nasale rotto.

Diversa la ricostruzione di Biella che — smentendo di aver pronunciato insulti razzisti — ha raccontato di essersi difeso dopo essere uscito a protestare, e ha aggiunto che il lancio dei petardi andrebbe avanti dal 31 dicembre. Inoltre ha riferito di essere stato medicato a sua volta al pronto soccorso per un trauma alla gamba e di essersi già rivolto, in passato, alle forze dell'ordine.

La lettera aperta dei genitori dei ragazzini

I genitori dei ragazzini hanno scritto una lettera aperta in cui riassumono la loro versione dei fatti.