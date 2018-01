Legionella negli spogliatoi al Nei, tre giorni di chiusura al centro sportivo per bonifica

Il centro sportivo NEI di Monza resterà chiuso per tre giorni. A darne notizia è stato il municipio che ha informato i cttadini che, a causa delle necessarie operazioni di bonifica da effettuare, a partire da martedì 16 gennaio fino a giovedì 18 gennaio il centro sportivo di via Enrico da Monza resterà chiuso al pubblico.

Nell’ambito dei controlli periodici eseguiti sull’impianto, i risultati dei campionamenti svolti nell’acqua degli spogliatoi hanno dato esito positivo per quanto riguarda la concentrazione del batterio relativo alla legionella. L’acqua delle vasche delle piscine, monitorata quotidianamente, risulta invece priva di batteri.

I tecnici del Comune di Monza – coadiuvati dal prof. Marco D’Orso docente presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università Milano Bicocca e incaricato di redigere il Documento per la Prevenzione e il Controllo del rischio - hanno predisposto pertanto le operazioni di “shock termico” dell’impianto previste in questi casi, le quali - portando l’acqua a temperature di 80 C° per tre giorni consecutivi - consentono di eliminare la presenza batterica.

Per evitare allarmismi il medico incaricato ha ricordato che la popolazione di qualsiasi età e in normali condizioni di salute, non è esposta a rischi di contagio. Il Comune di Monza, che secondo le procedure sta informando anche la sede territoriale di ATS in merito ai problemi emersi, procederà pertanto alla riapertura degli impianti al termine della bonifica prescritta, salvo diverse disposizioni della stessa ATS.