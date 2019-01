Svastica e spray nero sui citofoni, blitz dei vandali a Lesmo: si indaga

Una svastica nera disegnata sul muro e un videocitofono annerito con della vernice spray. È successo a Lesmo nella serata di domenica 13 gennaio dove alcuni vandali — rimasti ignoti — hanno devastato l'ingresso di un palazzo di via Monti; un "blitz" a colpo sicuro: i palazzi vicini non sono stati imbrattati.

Il fatto è stato denunciato su Facebook sul gruppo "Sei di Lesmo se...", ma i residenti sono pronti a denunciare il fatto ai carabinieri. Non sarebbe il primo episodio, già nel 2016 alcuni vandali avevano preso di mira i citofoni, ma in quel frangente non erano stati disegnati simboli politici.