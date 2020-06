Cade in un dirupo di dieci metri nel bosco, salvataggio all'alba a Lesmo

Vigili del fuoco, carabinieri e soccorsi del 118 all'alba di domenica sono intervenuti a Lesmo per soccorrere un uomo di sessant'anni caduto in un dirupo durante una escursione di orienteereng nei boschi.

L'allarme è scattato intorno alle 4.30 quando le squadre di recupero dei vigili del fuoco sono partite dal comando provinciale di Monza e dal distaccamento di Vimercate per raggiungere la frazione di Canonica. Secondo quanto ricostruito l'uomo si trovava insieme a un gruppo di altre sei persone che avevano raggiunto l'area per una escursione. All'improvviso poi la caduta in un dirupo di circa 10 metri. Sono stati i compagni a dare l'allarme e mettere in moto la macchina dei soccorsi.

I vigili del fuoco hanno raggiunto l'uomo, calandosi fino al punto della caduta e portandolo in salvo, poi lo hanno affidato alle cure del personale sanitario. L'intervento si è concluso intorno alle 7 di domenica 21 giugno e l'uomo è stato accompagnato in codice rosso in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Monza.

VIDEO | Il salvataggio nei boschi

