Bullismo a scuola, la lettera di una bambina ai compagni: "Lasciatemi stare vi prego"

Esasperata dalle continue prese in giro di compagni e compagne una alunna di prima media di un istituto della Brianza, tra le province di Como e di Monza, ha deciso di scrivere una lettera. Poche righe vergate con mano incerta, forse a causa dei timori e dello stato d'animo ansioso, ma che certamente non lasciano spazio a dubbi. La piccola studentessa, come raccontato da QuiComo, ha spiegato alle compagne di classe di avere patito duramente i loro atteggiamenti e di essersi addirittura assentata da scuola a causa degli scherni e di quelle che, stando al tono della breve lettera, potrebbero essere state vissute come umiliazioni.

Anche questo è bullismo. Ma questo episodio racconta anche di una bambina coraggiosa che ha trovato la forza di dare voce alla propria esasperazione. Dopo questa lettera sono stati convocati i genitori dei compagni di classe (pare che fossero più di uno i ragazzini colpevoli di avere schernito la bambina autrice della lettera) e sembra che adesso la situazione sia nettamente migliorata.

Dalla scuola non hanno voluto commentare quanto accaduto. Il dirigente scolastico si è limitato a far sapere che l'episodio è stato gestito dai docenti con i genitori e che c'è la massima attenzione sul fenomeno del bullismo.

Il testo della lettera