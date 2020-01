Carabinieri in cattedra a Bellusco per una lezione speciale sulla legalità

Nessun libro o quaderno, per la lezione speciale che martedì all'istituto Falcone e Borsellino di Bellusco ha coinvolto tutti gli studenti delle classi terze non servivano. Tante domande, molte curiosità e attenzione. In cattedra, per un giorno, i carabinieri.

A scuola i militari della compagnia di Vimercate, guidati dal capitano Mario Amengoni, hanno incontrato i ragazzi per una "lezione" su tematiche connesse alla legalità. Si è parlato di stalking e di bullismo e poi ancora di lesioni ed estorsione. Parole "complesse" che agli studenti sono sembrate semplici perchè spiegate con esempi di vita quotidiana e di situazioni che tra i banchi e fuori da scuola potrebbero accadere.

"Questo incontro informativo è stato molto interessante perché il capitano, coinvolgendo noi ragazzi, ha sottolineato come il rispetto delle persone, delle norme sociali e delle leggi, sia alla base di tutti i comportamenti civili degli individui e costituisca la principale garanzia per la legalità. Il capitano ci ha parlato delle conseguenze dei comportamenti illegali e ci ha spiegato che la legge serve, non a limitare la nostra libertà, ma a mostrarci quali possono essere le conseguenze delle nostre azioni, rendendoci cittadini consapevoli" hanno raccontato Paola Giorgia, Giunta Sofia, Monzani Isacco della classe terza A di Bellusco.

A concludere l'incontro ci ha pensato il dirigente scolastico, la professoressa Laura Sisca, che ha ribadito che il rispetto e la libertà individuale sono valori strettamente collegati tra loro e che quest’ultima deve essere esercitata sempre nel rispetto dei diritti altrui.