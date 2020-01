Esasperato dal pianto del bimbo del vicino, pensionato accoltella il padre

Non riusciva a sopportare il pianto del bimbo di un anno del suo vicino di casa. Solo per questo, un uomo di 76 anni ha colpito con una coltellata a un braccio e una all’addome il giovane papà di 30 anni che abitava sullo stesso pianerottolo. L’episodio è accaduto mercoledì mattina alle 7 in via Sardegna, in un condominio alla periferia di Limbiate.

I carabinieri di Desio hanno arrestato il pensionato per tentato omicidio. A fermare l’anziano è stato un altro uomo, 50 anni, che è riuscito a bloccare il 76enne, ma è stato colpito anche lui con una coltellata, per fortuna solo di striscio.

I litigi tra i due condomini andavano avanti da circa un anno. Pensionato, vedovo, il 76enne si è giustificato sostenendo che non riusciva più a dormire. Giorno dopo giorno, il pianto di quel bambino si era trasformato in una ossessione. Fino al punto di arrivare a colpire il padre del bambino.

Mercoledì mattina il 76enne si è appostato e ha aspettato il giovane. Appena il 30enne, come ogni mattina, è passato di lì, per andare a lavorare, lo ha affrontato. Ha tirato fuori da una tasca un coltello lungo 30 centimetri, e lo ha ferito con un fendente all'avambraccio e, dopo averlo inseguito, con un’altra coltellata all’addome.

Il 30enne è crollato a terra ed è stato a quel punto, forse proprio prima che il 76enne gli sferrasse un’altra coltellata, è intervenuto il 50enne. Nel giubbotto l’anziano aveva nascosto anche un altro coltello. Nel condominio sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi del 118 che hanno trasportato il 30enne all’ospedale di Garbagnate Milanese. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.