Affitta l'appartamento a un marocchino irregolare: denunciato, rischia la confisca della casa

Separato dalla moglie e in crisi finanziaria, un 47enne di Limbiate aveva affittato la sua casa, tornando a vivere dai suoi genitori. Ma è finito nei guai. L’appartamento infatti è stato dato in locazione a un cittadino marocchino di 25 anni, irregolare in Italia e già con un decreto di espulsione alle spalle.

I carabinieri di Desio hanno scoperto, giovedì pomeriggio, nel corso di un controllo antidroga. Quando i militari hanno perquisito l’appartamento, l’inquilino è scappato dalla casa, saltando la ringhiera di un balcone e rifugiandosi nel bagno del vicino di casa, un cingalese ignaro di tutto.

Ora l’appartamento è stato posto sotto sequestro. Il 47enne è stato denunciato per sfruttamento dell’immigrazione clandestina, stessa accusa a cui deve rispondere l’intermediario che aveva messo in contatto l’uomo e il 25enne; rischiano una pena da sei mesi a tre anni di reclusione e la confisca dell'appartamento. Per il ragazzo, invece, sono state avviate le pratiche per l’espatrio.