Limbiate, fiamme in strada a causa di un tubo del gas tranciato durante i lavori

Una fiammata improvvisa e l'intervento dei soccorsi. Mattinata movimentata venerdì 10 gennaio a Limbiate, in via Roma, dove intorno alle 10 sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi dai distaccamenti di Desio e Bovisio Masciago a causa delle fiamme divampate in strada.

Secondo quanto ricostruito durante alcuni svaci per dei lavori in corso sarebbe stato tranciato un tubo del gas e poi la fiammata improvvisa. L'incidente fortunatamente non ha provocato feriti e i pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza l'area.