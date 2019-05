Aggredita e picchiata dal compagno al bar a Limbiate: gravissima una ragazza di 25 anni

Una ragazza di venticinque anni è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di mercoledì in un bar a Limbiate in seguito a un'aggressione. In via Trieste, poco dopo le 18.30, sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e un'automedica insieme ai carabinieri della compagnia di Desio.

Secondo quanto ricostruito al momento, la ragazza sarebbe stata picchiata dal compagno in seguito a una lite scoppiata tra i due all'interno del locale. La discussione è presto degerata e l'uomo avrebbe alzato le mani, colpendo la venticinquenne che è stata trasferita da un'ambulanza in codice rosso al San Gerardo di Monza.

Nel locale, allertati dopo l'accaduto, sono giunti anche i militari dell'Arma.