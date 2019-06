Riempie di botte la compagna dopo una lite fuori da un bar: arrestato 24enne

Una banale discussione trasformata presto in litigio, le parole che si fanno sempre più pesanti e poi le botte. Percosse e lesioni che hanno fatto finire una ragazza di 24 anni in ospedale, soccorsa in codice rosso da un'ambulanza.

I fatti sono avvenuti lo scorso 29 maggio, a Limbiate, fuori da un bar di via Tolstoj dove sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Desio. A pochi giorni dai fatti, in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, l'uomo, il compagno della giovane, è stato arrestato e si trova ora in carcere a San Vittore, in attesa di processo.

In manette, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano, per lesioni, è finito un cittadino marocchino residente a Limbiate, pluripregiudicato. Il giorno dell'accaduto i carabinieri brianzoli erano arrivati in via Tolstoj, allertati da alcuni testimoni che avevano assistito alla violenta lite e al pestaggio.

Giunti sul posto i militari dell'Arma non avevano trovato nessuno e solo i racconti dei presenti e la formale denuncia presentata dalla vittima hanno permesso di raccogliere gli elementi necessari a incastrare e arrestare l'aguzzino.