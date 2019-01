"Ti farò picchiare dagli spacciatori": arrestato per botte e minacce alla mamma 70enne

“Se non mi dai i soldi, chiamo gli spacciatori e ti farò picchiare”. Così un 42enne di Limbiate non ha esitato a minacciare la mamma 70enne, solo perché l’anziana si era rifiutata di dargli l’ennesima “mancetta” per acquistare la dose quotidiana. La donna aveva esaurito la pensione: negli ultimi mesi gli aveva dato 5mila euro. Ma soprattutto, pensava al bene di suo figlio.

A salvarla dalle botte, mercoledì pomeriggio, sono arrivati i carabinieri di Desio. I militari hanno sorpreso il figlio mentre urlava e strattonava la povera donna. Alla vista dei carabinieri, ha malmenato pure loro. In passato aveva aggredito perfino la sorella. Ora si trova nel carcere di Monza per maltrattamenti in famiglia e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.