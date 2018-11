Sorpresa con dieci dosi di cocaina da un carabiniere fuori servizio: arrestata

Una spacciatrice scoperta e arrestata grazie a un carabiniere in borghese e fuori dall’orario di servizio. Nel pomeriggio di mercoledì 14 novembre il militare si trovava all’interno dell’Euronics di Limbiate e ha notato una cittadina marocchina di 41 anni che – secondo lui – aveva qualcosa di sospetto. Il militare ha chiamato i colleghi e gli uomini in divisa hanno perquisito la 41enne: sono spuntate dieci dosi di cocaina e 400 euro in contanti. La donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.